Праздничные мероприятия ко Дню народного единства в парках Подмосковья посетили более 29 тыс. человек

Более 29 тыс. человек посетили праздничные мероприятия ко Дню народного единства в парках Подмосковья. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В праздничный день, 4 ноября, в 82 парках региона провели общеобластное мероприятие «Россия. Родина. Единство». В его рамках прошли народные гулянья, творческие мастер-классы, выставки.

К примеру, в парке семейного отдыха в Дубне прошли «Шествие дружбы» в национальных костюмах и флешмоб «Хоровод России». В Реутове в Центральном городском парке провели фестиваль народов России с национальными танцами и играми. В парке Мира в Мытищах была открыта ярмарка пирогов «Русская печка». В Одинцово в парке культуры, спорта и отдыха им. Л. Лазутиной организовали выставку фотографий «В единстве народов — сила России».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем народного единства.