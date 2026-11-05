Нонна Гришаева сравнила себя 20-летней давности с собой нынешней

55-летняя российская актриса Нонна Гришаева поделилась с подписчиками редким архивным снимком, передает Super. На снимке ей 35 лет.

Фотография была сделана около двадцати лет назад в театре «Квартет И» во время работы над постановкой «День радио». Эта работа стала одной из самых известных в карьере Гришаевой.

Фото: [ соцсети ]

На снимке актриса запечатлена рядом со старым портретом. Она сравнила себя нынешнюю с той, какой была два десятилетия назад.

«20 лет — как один миг», — подписала публикацию артистка.

С «Квартетом И» у Гришаевой связано много лет сотрудничества. Она участвовала в спектаклях театра, а позже снялась в экранизации «День радио» в 2008 году и в комедии «День выборов». Эти проекты принесли ей широкую известность и любовь зрителей.

Ранее сообщалось, что Нонна Гришаева и Александр Нестеров отметили 20 лет брака.