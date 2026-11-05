Нонна Гришаева сравнила себя 20-летней давности с собой нынешней

Super: 55-летняя Нонна Гришаева показала архивный кадр, на котором ей 35 лет

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

55-летняя российская актриса Нонна Гришаева поделилась с подписчиками редким архивным снимком, передает Super. На снимке ей 35 лет.

Фотография была сделана около двадцати лет назад в театре «Квартет И» во время работы над постановкой «День радио». Эта работа стала одной из самых известных в карьере Гришаевой.

Фото: [соцсети]

На снимке актриса запечатлена рядом со старым портретом. Она сравнила себя нынешнюю с той, какой была два десятилетия назад.

«20 лет — как один миг», — подписала публикацию артистка.

С «Квартетом И» у Гришаевой связано много лет сотрудничества. Она участвовала в спектаклях театра, а позже снялась в экранизации «День радио» в 2008 году и в комедии «День выборов». Эти проекты принесли ей широкую известность и любовь зрителей.

Ранее сообщалось, что Нонна Гришаева и Александр Нестеров отметили 20 лет брака.

Актуально

Читайте также

Умер радикальный голос послевоенной Японии, писатель Рю Мураками

Умер радикальный голос послевоенной Японии, писатель Рю Мураками

«Техника — что надо!»: чемпион Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

«Техника — что надо!»: чемпион Стретович встретился с юными гимнастами в Наро-Фоминске

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

«Не надо завидовать»: Королева защитила невестку от критики из-за прошлого

«Не надо завидовать»: Королева защитила невестку от критики из-за прошлого

50-летняя жена Гарика Мартиросяна показала редкий снимок с семьей

50-летняя жена Гарика Мартиросяна показала редкий снимок с семьей

Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

Mona рассказала о состоянии Navai после инцидента с запрещенными веществами

Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты

Дима Билан опубликовал новый снимок в белом костюме и нарвался на комплименты

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Стало известно о возможном романе Джей Ло и звезды «Теда Лассо» Голдштейна

Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

Кейт Миддлтон умилила фанатов архивным снимком годовалого принца Луи

Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

Федосеевой-Шукшиной присвоили паллиативный статус

Две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

Две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное