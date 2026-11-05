В Павловском Посаде мальчика выгнали из салона: мать обвиняет мастера в публичном унижении
REGIONS: в Подмосковье мастер отказалась стричь ребенка из-за старого долга
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В парикмахерской Павловского Посада разгорелся конфликт, о котором рассказала местная жительница. По ее словам, она привела сына на стрижку, но вместо привычной процедуры услышала от мастера неожиданный вопрос: почему прошлый визит остался неоплаченным, сообщил REGIONS.
Женщина уверяет, что в этом салоне не была больше года и всегда рассчитывалась за услуги. Она предложила перепроверить информацию по журналу записи, камерам или клиентской базе, а также была готова оплатить текущую стрижку. Однако, по ее словам, диалог быстро перерос в ссору: сотрудница сняла с ребенка пеньюар и отказалась завершать работу.
Свой опыт женщина назвала публичным унижением. Название салона она не раскрыла, а позиция мастера и руководства заведения пока остается неизвестной.
«Сын остался без стрижки, я — с испорченным настроением», — рассказала REGIONS жительница.
Эксперт по защите прав потребителей Давид Мусаелян из Электрогорска советует в подобных ситуациях сохранять запись на услугу, переписку и чеки.
«Если клиент считает, что его публично оскорбили или ему безосновательно отказали в обслуживании, можно направить письменную претензию владельцу салона. При наличии свидетелей стоит зафиксировать их контакты», — отметил специалист.
Эксперт также напомнил, что мастер имеет право отказаться от услуги при наличии объективных причин. Но вопрос о прошлой оплате, по его мнению, следует сначала выяснить по документам и клиентской базе, а не превращать догадки в публичное обвинение.
«Салон рискует, это может закончиться репутационным кризисом для всего заведения», — подчеркнул эксперт.
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