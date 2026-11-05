Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал о капремонте дома № 11 на улице Карла Маркса в Королеве. Здание имеет статус памятника истории регионального значения. В нем жили ведущие инженеры и конструкторы, стоявшие у истоков советского ракетостроения.

Дом был построен в 1949 году и стал частью целого квартала, который специально возвели для сотрудников НИИ-88. Многие из его жильцов были соратниками Сергея Королева.

В рамках капремонта в здании отреставрировали кирпичную кладку, заменили карнизы, обновили окна, установили новые домофоны. Сейчас продолжается ремонт скатной кровли. Строительная готовность составляет 95%.

«Капитальный ремонт объектов культурного наследия — это восстановление аутентичности подмосковных городов. Каждый такой проект проходит многоступенчатый контроль. Мы допускаем к работам только лицензированных подрядчиков с доказанным опытом реставрации, а также квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремесел», — отметил Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта в спорткомплексе «Звезда» и в «Академии дзюдо» в Звенигороде.