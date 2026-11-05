На многих кухнях мира до сих пор живет стойкая традиция — промывать сырую курицу под проточной водой перед тем, как отправить ее на сковороду. Десятилетиями хозяйки считали, что таким образом смывают грязь, остатки перьев и бактерии. Однако Роспотребнадзор рекомендовал не мыть мясо, птицу и рыбу перед приготовлением, потому что это не только бесполезно, но и крайне опасно. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Почему вода не убивает бактерии

Как рассказала эксперт, на поверхности сырой птицы часто присутствуют такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка. Главная ошибка заключается в том, что вода не обладает дезинфицирующими свойствами. Она не убивает бактерии, а только физически перемещает их.

«Когда вы подставляете тушку под струю воды, происходит процесс аэрозолизации. Микрокапли воды вместе с бактериями разлетаются по кухне», — предупредила она.

Эксперт отметила, что микроорганизмы оседают на:

столешницах и кухонном фартуке;

чистой посуде, сушилке и губках для мытья;

продуктах, которые не будут подвергаться термической обработке, например, фруктах, овощах и хлебе;

одежде и руках.

«Это называется перекрестным заражением. Даже если вы идеально прожарите саму курицу, бактерии, попавшие с брызгами на доску для овощей или нож, могут вызвать тяжелейшее пищевое отравление», — сказала Редина.

Чем это опасно для здоровья

Помимо классического расстройства желудка, заражение сальмонеллой и кишечной палочкой может привести к серьезным последствиям:

Обезвоживание и госпитализация. Симптомы включают высокую температуру, сильную рвоту и диарею.

Долгосрочные осложнения. Некоторые штаммы кишечной палочки могут вызывать почечную недостаточность.

Диетолог объяснила, что если на тушке нет видимых загрязнений, например, остатков перьев, ее не нужно мыть вообще. Если же загрязнения есть, их следует удалять не под струей воды, а аккуратно счищая ножом или промакивая бумажным полотенцем, которое сразу отправляется в мусор.