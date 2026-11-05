Броня рвется как бумага: ВСУ потеряли «гроб на колесах»

Минобороны сообщило об уничтожении американского БТР М113 на Украине

Политика

Вооруженные силы Украины бросили против российских бойцов в зоне СВО американский бронетранспортер М113, который прозвали «алюминиевым гробом на колесах». Об этом сообщает Минобороны России.

Главная особенность этого БТР — его броня. Военный эксперт Михаил Ходаренок оценивал защитные свойства машины крайне низко. По его словам, броня рвется, как бумага, с предсказуемыми последствиями для людей внутри.

В Минобороны заявили: поразить бронетранспортер удалось военнослужащим группировки войск «Запад». Причем это не единственная потеря противника на этом участке. Кроме американской техники, украинские военные лишились 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что боец ВСУ сдался в плен и раскрыл ситуацию в «медвежьем углу».

Актуально

Читайте также

Захарова оценила призыв Британии готовиться к войне через 1000 дней

Захарова оценила призыв Британии готовиться к войне через 1000 дней

ПХГ Германии заполнены на 62% вместо 70: Берлин ищет оправдания

Вотум недоверия за деньги: как оппозиция хочет убрать Туска

Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Дело Plastic Logic: стало известно, почему взыскание с Чубайса запоздало на четыре года

Дело Plastic Logic: стало известно, почему взыскание с Чубайса запоздало на четыре года

Зеленский пожаловался на задержку ракет и ограничения Starlink

Цены на газ в Европе обновили максимум с 2022 года

Тайные тюрьмы на Украине: экс-депутат Рады обвинил Запад в игнорировании пыток

Тайные тюрьмы на Украине: экс-депутат Рады обвинил Запад в игнорировании пыток

Украинский город погрузился в блэкаут

Сенатор Перминова: Зеленский рискует потерять поддержку США из-за атак на НПЗ

Нардеп Бойко раскрыл настроения в ВСУ: большинство за окончание конфликта

В России пригрозили ударить по миротворцам НАТО «нехорошим боеприпасом»

Добавьте mosregtoday.ru в избранное