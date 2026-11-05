Броня рвется как бумага: ВСУ потеряли «гроб на колесах»

Вооруженные силы Украины бросили против российских бойцов в зоне СВО американский бронетранспортер М113, который прозвали «алюминиевым гробом на колесах». Об этом сообщает Минобороны России.

Главная особенность этого БТР — его броня. Военный эксперт Михаил Ходаренок оценивал защитные свойства машины крайне низко. По его словам, броня рвется, как бумага, с предсказуемыми последствиями для людей внутри.

В Минобороны заявили: поразить бронетранспортер удалось военнослужащим группировки войск «Запад». Причем это не единственная потеря противника на этом участке. Кроме американской техники, украинские военные лишились 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии.

Ранее стало известно, что боец ВСУ сдался в плен и раскрыл ситуацию в «медвежьем углу».