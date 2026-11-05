Две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

В Казахстане прошел второй концерт 61-летнего Валерия Меладзе. Во время выступления в фан-зоне две женщины устроили потасовку, сообщило издание Zakon.kz.

Отмечается, что конфликт начался после того, как несколько зрительниц попытались пробраться к сцене, расталкивая окружающих. Драка привлекла внимание артиста.

Меладзе остановил исполнение песни и обратился к залу. Он пригрозил досрочно завершить концерт, отметив, что весь его концерт «пошел под откос». Зрители попросили певца продолжить выступление. Меладзе согласился, но предупредил, что сразу остановит программу, если конфликт повторится. Охрана вывела нарушительниц из зала, и после этого Меладзе смог завершить концерт.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги.