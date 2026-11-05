Две зрительницы устроили потасовку на концерте Валерия Меладзе

Zakon.kz: Валерий Меладзе прервал концерт в Алматы из-за драки двух девушек

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

В Казахстане прошел второй концерт 61-летнего Валерия Меладзе. Во время выступления в фан-зоне две женщины устроили потасовку, сообщило издание Zakon.kz.

Отмечается, что конфликт начался после того, как несколько зрительниц попытались пробраться к сцене, расталкивая окружающих. Драка привлекла внимание артиста.

Меладзе остановил исполнение песни и обратился к залу. Он пригрозил досрочно завершить концерт, отметив, что весь его концерт «пошел под откос». Зрители попросили певца продолжить выступление. Меладзе согласился, но предупредил, что сразу остановит программу, если конфликт повторится. Охрана вывела нарушительниц из зала, и после этого Меладзе смог завершить концерт.

Ранее сообщалось, что певец Валерий Меладзе ушел со сцены после потасовки в концертном зале Праги.

Актуально

Читайте также

Алексей Ягудин показал, как отдыхает с женой и дочерьми на пляже

Алексей Ягудин показал, как отдыхает с женой и дочерьми на пляже

«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

«У меня женщин много, они прибираются»: Niletto объяснил, почему не хочет жить отдельно от мамы

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

«Экономят»: Рената Литвинова призналась, что живет в холодной квартире в Париже

Фирма шахматиста-террориста Каспарова в Эстонии потеряла 95% выручки

Фирма шахматиста-террориста Каспарова в Эстонии потеряла 95% выручки

Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

45-летняя Амбросио показала тренировку перед юбилейным показом Victoria’s Secret

«Это правда»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что актриса находится в тяжелом состоянии

«Это правда»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что актриса находится в тяжелом состоянии

«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

«Восстанавливалась очень долго»: экс-звезда Comedy Woman Сысоева рассказала, зачем сделала операцию на грудь

Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева и Арно Косян объявили о примирении

Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева и Арно Косян объявили о примирении

Россиянка вернула ₽41,8 тысячи за концерт Канье Уэста

Россиянка вернула ₽41,8 тысячи за концерт Канье Уэста

Звезда «Холопа» Бикович рассказал, как проводит выходные с семьей

Звезда «Холопа» Бикович рассказал, как проводит выходные с семьей

Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

Абрамович в третий раз стал дедом: у его сына и финалистки «Мисс Россия» родился сын

Добавьте mosregtoday.ru в избранное