Выяснилось, как профессор Лебединский зарабатывает на жизнь в США после переезда из России

Mash: профессор Лебединский в Соединенных Штатах ведет «Мафию» за $50 с человека

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

58-летний певец Алексей Лебединский, более известный как Профессор Лебединский, уже более десяти лет живет в США. После переезда из России в 2014 году он практически перестал выступать на больших площадках и теперь ищет разные способы заработка. Один из них — концерты, сообщает Газета.Ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, артист рассчитывает выручить около $9 тысяч за выступление, однако организаторы надеются собрать лишь 50 зрителей. На данный момент утверждает телеграм-канал, продано меньше половины билетов.

Поскольку концерты не приносят стабильного дохода, Лебединский осваивает другие пути. Так, например, он ведет игры в «Мафию»: за вечер в его компании участники платят $50. Вместе с женой музыкант продает авторские фотографии с автографом. В коллекции есть снимки природы, уличные кадры и работы в жанре ню.

Жилье Лебединского — квартира площадью около 136 кв. м, которую он делит с двумя чужими людьми. В реестре недвижимости артист не значится владельцем объекта. Раньше семья получала дополнительный доход, сдавая одну из трех комнат: в 2024 году объявление размещала супруга исполнителя.

Одна из причин, по которой Лебединский редко выходит на сцену, — психологические трудности. Артист рассказывал о приступах паники в толпе и при общении с незнакомыми людьми.

В августе 2026 года Лебединский оформил инвалидность в США. Ежемесячные выплаты составляют почти $1 тысяча, также он может рассчитывать на медицинскую помощь и социальную поддержку.

Ранее стало известно об окончательном переезде Потапа и Насти Каменских в США.

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