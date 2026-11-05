В Зарайске отметят 205‑летие Достоевского: лекция в усадьбе и юбилейный забег на 25 км

Жителей и гостей Зарайска приглашают на празднование 205-летия со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. В честь юбилея писателя подготовлена программа, объединяющая литературу и спорт: встреча в музее-усадьбе «Даровое» и легкоатлетический пробег по историческим местам, сообщил REGIONS.

Встреча в «Даровом»

Литературные мероприятия пройдут в пятницу, 6 ноября. Начало запланировано на 11:00. Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник приглашает всех желающих в Музей-усадьбу Ф. М. Достоевского «Даровое». Откроет программу торжественная церемония возложения цветов к памятнику классику.

Затем в стенах флигеля развернется литературная гостиная с лекцией «Библиотека Ф. М. Достоевского». Слушателям расскажут, какие книги составляли круг чтения писателя и какие авторы были ему особенно близки. Памятный день завершится литией в Свято-Духовском храме деревни Моногарово.

Вход свободный, однако организаторы просят заранее записаться по электронной почте darovoe-dostoevsky@yandex.ru.

Ограничение по возрасту — 12+.

Пробег к юбилею

Спортивная часть программы назначена на воскресенье, 15 ноября. Любителям бега предлагают преодолеть дистанцию около 25 км. Сбор участников — в 10:00 у Зарайского кремля, на базе турклуба «Гребни» по адресу: улица Музейная, дом 5.

Оттуда спортсмены переместятся в деревню Даровое, где и начнется сам маршрут по проселочным дорогам в сторону Зарайска. Во время бега участников будет сопровождать специальный автомобиль: в нем можно оставить воду и еду, а при необходимости сойти с дистанции. Финиш намечен у стен Зарайского кремля. Организаторы предупреждают, что трасса может быть сложной, с участками грязи, поэтому призывают реалистично оценивать свою физическую подготовку.

«Погода за все время проведения забегов была разной. В 2023-м было почти сухо, в 2024-м уже лежал легкий снежок, а в прошлом году пришлось бежать, скажем так, по смеси капучино и тирамису. А вообще это пятый в истории такой забег», — отметил руководитель оргкомитета мероприятия Алексей Романов.

Предварительная регистрация не нужна, но участвовать могут только совершеннолетние (18+). Организаторы советуют вступить в Telegram-чат забега, чтобы быть в курсе деталей.

Ранее сообщалось, что подмосковный бегун одержал победу на чемпионате России.