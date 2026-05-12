Мининвест Подмосковья: более 200 компаний региона производят товары для детей

«Подмосковные компании выпускают игрушки, детскую одежду, обувь, спортивный инвентарь и другую продукцию для детей — сегодня этот сектор насчитывает более 200 компаний», - сообщила зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в Подмосковье предпринимателям доступны различные меры поддержки. Ряд предприятий ими уже воспользовался. К примеру, производитель ортопедической обуви для детей из Раменского «ПК Мега Ортопедик» получил субсидию для социальных предприятий. Компания «Гермес» из Дмитрова, выпускающая игры и игрушки получила субсидию по программе «Маркетплейсы».

