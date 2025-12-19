Мининвест Подмосковья: в регионе работает более 180 заводов иностранных компаний

В Подмосковье число предприятий иностранных компаний превысило 180. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«У нас работают более 180 заводов иностранных компаний из 40 стран», - сказала зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в этом году были организованы роуд-шоу, и сейчас в стадии привлечения находится еще несколько инвесторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что большинство инвесторов в индустриальных парках региона — это отечественные компании.