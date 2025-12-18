Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе интервью каналу «Россия 24» рассказал о работе подмосковных индустриальных парков. Он отметил, что основная часть резидентов — это отечественные предприятия.

«Большинство инвесторов в индустриальные парки — это российские компании. Это молодые ребята, современные, с прекрасным техническим, как правило, образованием, с успешными проектами в более локальном масштабе. Им нужно расширяться, и здесь, как раз, преимущество индустриального парка, когда они приходят на готовую инфраструктуру и, экономя время и деньги, запускают свое производство», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что Подмосковье сотрудничает и с зарубежными странами, и это сотрудничество играет большую роль для экономики области, однако, подчеркнул он, тон задает именно российский бизнес.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.