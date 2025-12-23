Мининвест Подмосковья: в регионе строят 470 тыс. кв. м недвижимости в формате «Лайт индастриал»

В Московской области продолжается активное развитие инфраструктуры для малого промышленного производства. В настоящее время в регионе на различных стадиях строительства находятся семь новых площадок в формате «Лайт индастриал» общей площадью 470 тыс. кв. м. Об этом сообщила заместитель председателя правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после завершения строительства и ввода всех объектов в эксплуатацию общая площадь помещений в данном формате в регионе достигнет порядка 850 тыс. кв. м.

«Формат готовых промышленных боксов позволяет запускать производства в кратчайшие сроки — в течение трех месяцев», — подчеркнула Зиновьева.

Она также напомнила, что в Подмосковье уже успешно работают шесть действующих площадок «Лайт индастриал».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о резидентах областных индустриальных парков.