Минтранс Подмосковья призвал участников дорожного движения к осторожности в связи с наступлением осени

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили автомобилистов и пешеходов о сезонных опасностях на дорогах и призвали их к осторожности.

В ведомстве отметили, что самое частое нарушение ПДД в регионе — превышение скорости. Водителям следует перестроиться на другую манеру вождения — это позволит быстрее адаптироваться к аккуратному зимнему стилю.

Пешеходов призвали использовать световозвращатели: осенью значительно снижается видимость из-за дождей и туманов. Кроме того, туман меняет восприятие расстояния до объектов и может «увеличивать» дистанцию до двух раз.

Кроме того, в регионе еще не завершился мотосезон. Многие мотоциклисты ездят до выпадения первого снега. Поэтому на дорогах следует быть внимательными, особенно на перекрестках.

Помимо этого, с приближением осени по выходным дням на дорогах высокий трафик из-за дачников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по вводу новых участков дороги ЮЛА.