Мобильные лаборатории в январе совершили более 90 выездов для проверки качества воздуха в Подмосковье
Лаборатории «Мособлэкомониторинга» совершили более 90 выездов в Подмосковье
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
По итогам января мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили более 90 выездов для проверки качества воздуха в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
В результате специалисты направили 16 уведомлений о том, что необходимо принять меры, чтобы устранить негативное воздействие на окружающую среду.
Также специалисты более 300 раз предоставили сведения с подмосковных постов контроля качества воздуха для социально-гигиенического мониторинга и оценки риска здоровью населения.