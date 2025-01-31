Мобильные лаборатории в январе совершили более 90 выездов для проверки качества воздуха в Подмосковье

По итогам января мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили более 90 выездов для проверки качества воздуха в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В результате специалисты направили 16 уведомлений о том, что необходимо принять меры, чтобы устранить негативное воздействие на окружающую среду.

Также специалисты более 300 раз предоставили сведения с подмосковных постов контроля качества воздуха для социально-гигиенического мониторинга и оценки риска здоровью населения.