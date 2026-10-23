Почему у Моны Лизы нет бровей и ресниц? Врач объяснил это возможной алопецией

The Telegraph: трихолог диагностировал очаговую алопецию у Моны Лизы да Винчи

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Женщина, изображенная на знаменитой «Моне Лизе» Леонардо да Винчи, могла страдать от алопеции — аутоиммунного заболевания, при котором организм атакует волосяные фолликулы, пишет The Telegraph со ссылкой на врача Луиджи Лайно из Института дерматологии и трихологии в Риме. Он обратил внимание на отсутствие у героини портрета бровей и ресниц, а также на необычную линию роста волос.

Свою гипотезу Лайно изложил в журнале Clinics in Dermatology. По его мнению, сочетание этих признаков лучше всего соответствует одной из форм очаговой алопеции.

Врач также отметил, что кожа на лице выглядит неповрежденной, без рубцов. Это, по его версии, делает некоторые другие объяснения менее вероятными.

Ранее внешность Моны Лизы уже пытались объяснить заболеваниями щитовидной железы, нарушениями обмена жиров и гормональными изменениями. В пользу алопеции Лайно также упоминает возможный стресс: предполагаемая модель портрета Лиза Герардини рано вышла замуж, потеряла двух детей и жила во времена эпидемий чумы.

При этом поставить диагноз человеку по художественному портрету невозможно. Это лишь медицинская интерпретация деталей картины, а не подтвержденный диагноз.

иностранная пресса

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