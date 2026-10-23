Илья Авербух объяснил, почему поддерживает сокращение призовых на этапах Гран-при

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух в разговоре с ТАСС поддержал решение Федерации фигурного катания на коньках России вдвое сократить призовые на этапах Гран-при России.

Портал Sport24 сообщал, что после первого этапа в Казани победители и призеры получили по 250, 150 и 100 тыс. руб. Тогда как, начиная с сезона 2022/23, выплачивалась сумма вдвое больше.

Авербух пояснил, что правильным было как решение поддержать ведущих спортсменов в период отстранения, так и нынешнее сокращение призовых.

«Нашим фигуристам открылись возможности выступать на других турнирах и в том числе получать там призовые», — отметил Авербух.

С начала сезона имеющие нейтральный статус российские фигуристы выступали на международных турнирах серии «Челленджер». Некоторые из них получили право стартовать на этапах Гран-при ISU. Александра Трусова, Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский получил уже по два этапа, Евгения Петросян, пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков — пока по одному.