В Лобне женщину приговорили к сроку за убийство гражданского мужа

Лобненский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летней местной жительницы, которую признали виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, осужденная в апреле 2026 года находилась в съемной квартире в городе Лобне, когда на почве бытового конфликта с гражданским мужем взяла с кухонного стола нож и нанесла ему один удар в область груди. Мужчина успел выбежать из квартиры, но скончался в холле от обильной кровопотери. Женщину приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.