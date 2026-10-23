Вирус, который раньше находили только у животных, впервые выявили у человека: чем и кому опасна Шамонда

Во Франции зарегистрировали первый известный случай заражения человека вирусом Шамонда, который ранее выявляли только у животных, сообщает ABC News. Пациент имел ослабленную иммунную систему и умер, однако пока неизвестно, какую роль в его состоянии сыграл именно этот вирус.

Вирус Шамонда распространяется через мелких кровососущих мошек. У животных он может вызывать лихорадку, диарею, снижение удоев и нарушения размножения, включая выкидыши и пороки развития плода.

Поскольку случаев заражения людей раньше не фиксировали, специалисты пока не знают, какие симптомы вирус способен вызывать у человека и насколько серьезным может быть заболевание.

По данным Всемирной организации здравоохранения, умерший находился в районе, где вирус циркулировал среди животных и были распространены насекомые-переносчики. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний продолжает расследование пути заражения.

Этим летом вирус Шамонда выявляли у сельскохозяйственных животных в ряде европейских стран. Он способен заражать крупный рогатый скот, овец, коз, лошадей и альпак.

Эксперты подчеркивают, что один случай пока не позволяет судить о риске для населения. Неизвестно, способен ли вирус эффективно передаваться между людьми или речь идет о редком единичном заражении.