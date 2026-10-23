В Королеве открылась Школа креативных индустрий: дизайн или звукорежиссура за два года

В Королеве заработала Школа креативных индустрий — ее открыли 22 октября в Детской школе искусств. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

По словам организаторов, проект дает подросткам шанс освоить востребованные творческие специальности, не покидая родного города. В учреждении, отремонтированном в 2025 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках Народной программы «Единой России», обустроили площадки с профильным оборудованием.

Сейчас в школе действуют два направления — звукорежиссура и дизайн. Как уточнили в администрации учреждения, обучаться могут ребята 12–17 лет; набор рассчитан на 40 человек, учеба бесплатная и длится два года. Практические навыки школьники отрабатывают на профессиональной технике, создавая собственные проекты.

В развитии пространства участвуют активисты «Молодой гвардии Единой России». Первый набор уже укомплектован. Сведения о следующем — на сайте школы.