Мобильный комплекс НИКИ детства совершил более 60 выездов в Подмосковье
Минздрав МО: мобильный комплекс НИКИ детства совершил более 60 выездов
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года бригада специалистов Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) совершила 63 выезда на мобильном комплексе в поселения, чтобы осмотреть детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тыс. детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.
Она подчеркнула, что это позволяет уточнить диагноз пациента, скорректировать лечение и провести более углубленную диагностику. В составе бригады есть невролог, пульмонолог, аллерголог и другие специалисты, он оснащен современной медицинской техникой. В частности, там есть клинико-диагностическая лаборатория, аппараты эхокардиографии и УЗИ.
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