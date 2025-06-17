Мобильный комплекс НИКИ детства совершил более 60 выездов в Подмосковье

«Наши врачи проводят осмотры и консультации маленьких пациентов с тяжелыми патологиями. С начала этого года было осмотрено уже более 4,5 тыс. детей, из которых 611 были направлены на лечение в многопрофильный стационар НИКИ детства», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.