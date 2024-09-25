Модернизация 39 очистных сооружений ведется в Подмосковье в этом году в рамках федерального проекта

Тридцать девять очистных сооружений модернизируются в Подмосковье в этом году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве отметили, что пятнадцать объектов уже модернизировали и ввели в эксплуатацию. Они расположены в Одинцово, Мытищах, Подольске и Шатуре. На четырех объектах работы близятся к завершению — в Коломне, Солнечногорске, Лыткарино и Щелково. На двадцати объектах работы завершатся в следующем году.

«Важно, что работы проводятся не только на крупных объектах, которые обслуживают города, но и на поселковых очистных сооружениях», - отметил глава министерства Антон Велиховский.

В общей сложности в регионе насчитывается 630 очистных сооружений. В их числе 60 крупных объектов, которые обслуживают города.