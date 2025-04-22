Молодежь Подольска собрала почти 800 кг мусора в ходе экозабега по лесопарку

Экологический забег «Чисто по совести» прошел в лесопарке «Елочки» в Подольске. Мероприятие было посвящено 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

В забеге приняли участие девять команд из организаций профессионального образования, активисты и волонтеры. В результате было собрано около 800 кг мусора.

Больше всего мусора собрали представители Технико-экономического колледжа — 167 кг. На втором месте оказалась образовательная площадка № 4 Подольского колледжа им. А. В. Никулина, на третьем — Московский областной современный колледж (119,5 кг и 116,5 кг соответственно).

Ранее сообщалось, что в Подольске начались работы по замене асфальта на улице Чехова.