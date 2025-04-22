Работы по замене асфальта стартовали на улице Чехова в Подольске

Работы по замене дорожного покрытия стартовали на улице Чехова в Подольске. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

В ходе ремонта на указанной улице планируется обновить покрытие примерно на 4 тыс. кв. м.

Также ведутся ремонтные работы на других муниципальных дорогах. К примеру, на Физкультурной улице заменят свыше 2,6 тыс. кв. м. покрытия.

Большая часть подготовительных работ в рамках ремонта уже выполнена. На семи ключевых участках уже провели демонтаж старого покрытия. В целом за сезон в Подольске обновят покрытие на 97 тыс. кв. м.

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