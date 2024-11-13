Молодежный форум «МЫ – РОССИЯ» завершился в Подмосковье

«В этом году на форуме мы решили уделить большое внимание информационной безопасности — очень хочется, чтобы вы, ребята, были вооружены во всех смыслах слова, не давали собой манипулировать. Поэтому желаю вам побольше читать умные книги, общаться с интересными людьми, творить добрые дела. И вместе мы победим», - обратилась к участникам глава министерства Екатерина Швелидзе.

Ребята выразили благодарность за организацию форума и отметили, что самые сильные впечатления на них произвели спикеры, в том числе выступление военного обозревателя Александра Безсонова, который рассказал о фейках. Также отметили выступление филолога и блогера Марии Смолиной. В рамках форума эксперт провела конкурс по тематике блогов. Победители получили предложение о сотрудничестве с Марией. Кроме того, в число спикеров форума вошли главный редактор проекта WarGonzo Андрей Михеев и философ Александр Дугин, который поделился с участниками своим видением мира.

От переполнявших эмоций некоторые участники даже решились пойти на важный шаг в своей жизни. Так, ветеран боевых действий Артем Карасев сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила согласием.

Участникам представили документальный фильм Андрея Медведева «Мятежевойна», провели для них интенсивы и паблик-токи, а также мастер-классы по тактической медицине. В завершение был организован концерт.