Переплата, отказ в услуге или ошибка в реквизитах: как вернуть уплаченную госпошлину в 2026 году
Юрист Цибизова: вернуть госпошлину гражданин вправе по статье 333.40 НК РФ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Вернуть уплаченную госпошлину возможно. Об этом рассказала Екатерина Цибизова — управляющий партнер юридической компании, юрист, налоговый консультант и член Палаты налоговых консультантов. По ее словам, такое право закреплено в статье 333.40 Налогового кодекса РФ. Норма так и называется — «Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины», сообщили Финансы Mail.
Эксперт разъяснила, в каких случаях можно вернуть пошлину, уплаченную в суд, налоговые органы или ГИБДД.
- Первый случай — переплата: гражданин внес больше, чем требовалось по закону.
- Второй — отказ в услуге, за которую была уплачена пошлина. Например, суд вернул иск, нотариус отказался заверять документ, а в выдаче загранпаспорта было отказано.
- Третий случай — суд прекратил производство по делу или оставил его без рассмотрения. Так бывает, если истец передумал судиться и забрал заявление.
«Если стороны смогли договориться еще до суда, то часть пошлины вернется истцу. 70% суммы вернется, если дело закрыли на первом этапе, 50% — на стадии апелляции и 30% — в кассации или надзоре», — уточнила Екатерина Цибизова.
- Четвертый — отказ от действия, за которое уже уплачена пошлина. К примеру, гражданин решил не регистрировать сделку с недвижимостью или отозвал заявку на регистрацию компьютерной программы либо базы данных до ее рассмотрения.
- Наконец, пятый случай — платеж по ошибке ушел не туда. Это происходит, если служащий банка или сам плательщик ошиблись в реквизитах либо указали устаревшие данные.
«И, конечно же, возвращается госпошлина, уплаченная за услуги, которые не подлежат оплате по закону», — дополнила юрист.
Ранее эксперт Решетникова подсчитала, сколько можно переплатить за ипотеку на вторичку.