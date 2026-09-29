Переплата, отказ в услуге или ошибка в реквизитах: как вернуть уплаченную госпошлину в 2026 году

Вернуть уплаченную госпошлину возможно. Об этом рассказала Екатерина Цибизова — управляющий партнер юридической компании, юрист, налоговый консультант и член Палаты налоговых консультантов. По ее словам, такое право закреплено в статье 333.40 Налогового кодекса РФ. Норма так и называется — «Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины», сообщили Финансы Mail.