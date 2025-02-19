Молодые врачи МОНИИАГ вошли в число победителей всероссийского конкурса

Молодые врачи Подмосковья вошли в число победителей всероссийского конкурса «Перинатальная медицина: взгляд молодых». Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Конкурс был организован в рамках Общероссийского конференц-марафона на тему перинатальной медицины, который прошел в Санкт-Петербурге. Он был нацелен на выявление талантливых молодых ученых, которые способны на решение современных задач в сфере медицины.

По итогам конкурса акушеры-гинекологи, которые обучаются в МОНИИАГ, заняли два призовых места. Так, аспирант МОНИИАГ Ольга Кравцова с работой на тему врожденных инфекций заняла первое место, а ординатор Алина Макарик с работой о беременности женщин с апластической анемией — третье.