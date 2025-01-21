Монтаж металлоконструкций пролета завершился на переходе между станциями «Малаховка» и «Красково»

Монтаж металлоконструкций пролета завершился на пешеходном переходе через железную дорогу, который строится между станциями «Малаховка» и «Красково» в Люберцах. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

После этого строители начнут работы по монтажу боковых секций пролета, отметили в ведомстве.

Открытие движения по переходу запланировано на второй квартал 2025 года. Новый переход свяжет Новый проспект и 1-ую Первомайскую улицу. С его вводом будет обеспечен комфортный переход через пути для 10 тыс. местных жителей.