Сафонов вернется в «Ак Барс»: нападающему не удалось закрепиться в основе «Ванкувера»

Нападающий Илья Сафонов может вернуться из «Ванкувер Кэнакс» в «Ак Барс», сообщает «Сила спорта». По данным источника, хоккеист прилетит в Казань после 1 декабря.

Летом 25-летний Сафонов подписал однолетний контракт с «Ванкувером». Однако закрепиться в основной команде мощному нападающему не удалось, и он был отправлен в клуб АХЛ «Эбботсфорд Кэнакс», за который провел девять матчей и набрал 3 (0+3) очка.

Илья Сафонов является воспитанником подмосковного «Витязя», но с 17 лет играл в Казани, где прошел всю линейку клубов — МХЛ, ВХЛ, КХЛ. За «Ак Барс» нападающий провел 410 матчей (с учетом плей-офф), в которых набрал 154 (75+79) очка.

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