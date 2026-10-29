Экс-участница Comedy Woman Сысоева призналась, что живет по соседству с музой Киркорова

Super: Сысоева рассказала, что живет по соседству с Валентиной Алексеевой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

42-летняя бывшая участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева поделилась неожиданной подробностью. Оказалось, что она живет по соседству с 20-летней моделью Валентиной Алексеевой — обладательницей титула «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС». Об этом артистка рассказала на пресс-завтраке с Димой Масленниковым, Клавой Кокой и участниками шоу «Три Острова», передает Super.

По словам Сысоевой, она регулярно наблюдает за жизнью Алексеевой и поддерживает ее. Актриса отметила, что Валентина постоянно спешит и активно занимается делами.

«Заходит, выходит, наблюдаю за ее ростом. Она большая молодец», — рассказала Надежда.

Отдельно Сысоева затронула тему хейта. Она рассказала, что они с Валентиной обсуждают негативные комментарии и поддерживают друг друга. Актриса подчеркнула, что Алексеева легко относится к критике — в духе своего образа.

Ранее Валентина Алексеева призналась, что ей сделали предложение руки и сердца.

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