Экс-звезду «Дома-2» Алену Водонаеву не узнали после смены имиджа

Звезда соцсетей опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала с короткой челкой и в ретрообразе. Для съемки она выбрала фактурный топ с объемными деталями, длинную темную юбку с разрезом и высокие сапоги на шнуровке. Поклонники не сразу узнали Алену на новом снимке. Многие оценили смелость эксперимента и необычное сочетание вещей.

Это не первый эксперимент Водонаевой со стилем. Ранее она делилась снимками в облегающем черном платье с прозрачными вставками. Тогда пользователи обсуждали не только наряд, но и заметно изменившуюся фигуру Алены.

Ранее экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала смелые снимки в шубе.