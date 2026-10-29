Экс-звезду «Дома-2» Алену Водонаеву не узнали после смены имиджа

lady.mail: Алена Водонаева появилась с короткой челкой и в ретрообразе

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя бывшая участница реалити-шоу «Дом» Алена Водонаева удивила поклонников очередной сменой имиджа, сообщает Леди.Mail.

Звезда соцсетей опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой предстала с короткой челкой и в ретрообразе. Для съемки она выбрала фактурный топ с объемными деталями, длинную темную юбку с разрезом и высокие сапоги на шнуровке. Поклонники не сразу узнали Алену на новом снимке. Многие оценили смелость эксперимента и необычное сочетание вещей.

Это не первый эксперимент Водонаевой со стилем. Ранее она делилась снимками в облегающем черном платье с прозрачными вставками. Тогда пользователи обсуждали не только наряд, но и заметно изменившуюся фигуру Алены.

Ранее экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева показала смелые снимки в шубе.

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