В Орехово-Зуеве обновят территорию парка «1 Мая»

В Орехово-Зуеве в 2027 году обновят территорию парка «1 Мая» площадью более 9 га, проект предусматривает переустройство пешеходных путей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Там появятся главный маршрут, по которому удобно пересекать парк, отдельная трасса для бега, площадки тематического назначения. Кроме того, на территории поставят фонари и малые архитектурные формы, выдержанные в одном стиле.

Посетителям будут доступны п лощадка, где можно гулять с собаками, тихие уголки и пространство с летней сценой. Для детей оборудуют две площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.