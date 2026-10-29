В музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет благотворительный концерт
Благотворительный концерт пройдет в музее «Новый Иерусалим» в Истре
Фото: [Государственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим"]
В субботу, 31 октября, в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре состоится благотворительный концерт «Шедевры европейской и русской музыки» Ансамбля скрипачей Большого театра России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Слушателям представят произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Шуберта, Генделя, Крейслера и не только. Проведение ежегодных благотворительных концертов стало традицией для Музея «Новый Иерусалим». Все собранные от концерта средства направят на оказание помощи пострадавшим от террористической атаки БПЛА на территории округа. Узнать другие подробности можно на сайте.
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