Алексей Ягудин показал, как отдыхает с женой и дочерьми на пляже

На снимках фигурист чемпион позирует на пляже вместе с женой — фигуристкой 44-летней Татьяной Тотьмяниной — и двумя дочерьми. Спортсмен с иронией отметил, что находится в Улан-Удэ, хотя на самом деле семья традиционно проводит отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Старшей дочери Ягудина и Тотьмяниной уже 16 лет, младшей — 11. Девочки растут в спортивной семье, но родители не настаивают на том, чтобы они пошли по стопам знаменитых родителей. Ягудин и Тотьмянина стараются дать дочерям разностороннее образование и возможность выбрать собственный путь.

История любви фигуристов началась в 2016 году. В феврале Алексей и Татьяна поженились в Красноярске. Ягудин спонтанно предложил возлюбленной зарегистрировать отношения, и она согласилась. Церемония едва не сорвалась: ЗАГС был закрыт в предпраздничный день. Однако глава города разрешил провести роспись, и торжество состоялось.

Дети на свадьбе не присутствовали, и старшая дочь Елизавета из-за этого расстроилась. Чтобы исправить ситуацию, в 2017 году супруги устроили семейное торжество в Турции. Там девочка поймала букет невесты.

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