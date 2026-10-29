В Дмитровском на 75% завершили капремонт дошкольного отделения гимназии «Логос»

На Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения МОУ Дмитровская гимназия «Логос», стройготовность по всем видам работ превысила 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной государственной программы за счет средств бюджета, их планируют завершить в IV квартале 2026 года. Специалисты ведут отделочные работы, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории.

Площадь детского сада составляет более 1,9 тыс. кв. м, в нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, проведут работы во всех групповых помещениях, пищеблоке и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.