Подмосковный конькобежец Даниил Алдошкин одержал победу на этапе Кубка России в Коломне
Подмосковный конькобежец одержал победу на этапе Кубка России в Коломне
Фото: [Союз конькобежцев России]
Подмосковный спортсмен Даниил Алдошкин (областной Центр олимпийских видов спорта, Коломна) одержал победу на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, который проходит с 27 по 30 октября в Коломне. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Он выступил на дистанции 5 тыс. м среди мужчин с результатом 6 минут 26,77 секунды. На втором месте оказался Сергей Трофимов (Красноярский край, Нижегородская область), на третьем — Даниил Найденышев (Москва).
Состязания прох одят в Конькобежном центре «Коломна» в рамках федеральной программы «Спорт России».
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