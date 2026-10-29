В Шатуре проведут благоустройство парка имени Ю. А. Гагарина

В Шатуре проведут благоустройство парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина площадью почти 11 га, работы стартуют в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Местные жители просили установить там мебель для отдыха, обустроить поляну для пикников, прогулочную дорожку, навесы и беседки, качели, туалет, велодорожку, аттракционы, игровые поля и сцену. По их просьбам специалисты сохранят существующие растения и высадят новые аллеи из декоративных деревьев, массивы декоративных кустарников и многолетние травянистые растения природного вида.

Территорию парка разделят на тематические зоны, оформленные в космическом стиле. Там появятся лыжная трасса «Кольца Сатурна», входная зона «Темная сторона Луны», многофункциональный павильон с кафе, прокатом, туалетом и комнатой матери и ребенка, зоны «Пустынный Марс» и «Млечный путь», городская набережная с фонтаном, качелями, настилами, лежаками и цветником, тихая зона с амфитеатром у воды и площадкой для выездных регистраций брака. Кроме того, в парке будут зона аттракционов и детская площадка «Плеяды», зона памятников «Космический шаттл», зоны «Гравитационный маневр» и «Комета Галлея» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.