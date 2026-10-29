Фигурист Малинин рассказал, что соперничает со своими тремя кошками за право быть хозяином в доме

Фигурист Малинин о своих кошках: «Соперничество за право быть хозяином в доме»

Культура и спорт

Фото: [соцсети Ильи Малинина]

Олимпийский чемпион в командных соревнованиях, чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин ответил на вопрос в интервью на ютуб-канале Микаэлы Шиффрин о том, кто главный у него в доме — он сам или его кошки.

У фигуриста три кошки — Мисти, Миу-Миу и Мила, черная, белая и серая.

«Я бы сказал, 50 на 50. Сложно объяснить, это своего рода соперничество за право быть хозяином в доме», — отметил Малинин.

Фигурист назвал минувший сезон лучшим в жизни, но не из-за успехов на льду, а потому что у него дома появились кошки. Малинин заявил, что кошки изменили его жизнь и служат для него терапией.

Ранее почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что фигуристка Александра Трусова обладает подходящим характером, чтобы биться за чемпионское золото.

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