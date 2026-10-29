Трагедия в Сибири: раскрыты детали знакомства погибших в Новосибирске школьников

NGS: погибшие в Новосибирске школьники начали общаться друг с другом с августа

Общество

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства трагической гибели двух подростков — 16-летнего юноши и 15-летней девушки, числившихся пропавшими без вести около двух недель. По сообщениям региональных СМИ, тела школьников были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов неподалеку друг от друга. Выяснилось, что погибшие были знакомы с августа текущего года и, несмотря на проживание в разных районах города, поддерживали близкое общение. В день исчезновения юноша отправился на обычную прогулку со знакомой и не планировал покидать дом насовсем. Об этом информирует городской портал NGS.ru.

История исчезновения несовершеннолетних находилась на особом контроле у поисково-спасательных отрядов и правоохранительных органов Новосибирска с момента подачи заявлений от обеспокоенных родителей. Как рассказала мать погибшего 16-летнего юноши, в день пропажи подросток находился в обычном настроении, предупредил родных о встрече с подругой и не высказывал никаких намерений уходить из семьи или уезжать из города.

Общение между школьниками началось незадолго до трагедии — они познакомились в августе, однако быстро нашли общий язык и стали часто проводить время вместе, вопреки географическому удалению районов их проживания. Тела погибших были найдены во время поисковых мероприятий в непосредственной близости друг от друга. Точную причину и время наступления смерти близкие погибших не раскрывают, ссылаясь на подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Следственные органы СК России по Новосибирской области продолжают проведение комплекса проверочных мероприятий и судебно-медицинских экспертиз для установления полной картины произошедшего. Назначены судебно-гистологические и химические исследования, определяющие наличие токсичных веществ в организме, а также устанавливается наличие или отсутствие следов насильственной смерти.

Читайте также

Сила брокколи в наноформате: ученые из Дубны разрабатывают революционное средство против рака

Сила брокколи в наноформате: ученые из Дубны разрабатывают революционное средство против рака

USB-зарядки, низкий пол и климат-контроль: в Озерах вышли на линию три новых автобуса

USB-зарядки, низкий пол и климат-контроль: в Озерах вышли на линию три новых автобуса

Аномальный спрос: в Чите и Калининграде продажи «шипов» подскочили в 2,5 раза

Огуречный конвейер даже в холодное лето: назван гибрид, который спасает дачников Подмосковья

Огуречный конвейер даже в холодное лето: назван гибрид, который спасает дачников Подмосковья

Дизайнер Кельян назвала цвета, о которых жалеют после ремонта

Дизайнер Кельян назвала цвета, о которых жалеют после ремонта

Астроном рассказал, когда в России можно увидеть Луну Охотника

Астроном рассказал, когда в России можно увидеть Луну Охотника

Россиянам назвали страны для отдыха на ноябрьские праздники без визы

Россиянам назвали страны для отдыха на ноябрьские праздники без визы

Молебны и исцеления: в соборе Рождества Христова Братска встретят святыню

Биологическая угроза: Эксперт связал вспышки болезней скота с беспилотниками

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Акцию, посвященную национальному костюму, проведут для школьников в рамках Года единства народов России

Атака БПЛА на Тульскую область 22 октября 2026-го: сколько дронов сбили — все последние новости

От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

Добавьте mosregtoday.ru в избранное