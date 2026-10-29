Трагедия в Сибири: раскрыты детали знакомства погибших в Новосибирске школьников

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства трагической гибели двух подростков — 16-летнего юноши и 15-летней девушки, числившихся пропавшими без вести около двух недель. По сообщениям региональных СМИ, тела школьников были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов неподалеку друг от друга. Выяснилось, что погибшие были знакомы с августа текущего года и, несмотря на проживание в разных районах города, поддерживали близкое общение. В день исчезновения юноша отправился на обычную прогулку со знакомой и не планировал покидать дом насовсем. Об этом информирует городской портал NGS.ru .

История исчезновения несовершеннолетних находилась на особом контроле у поисково-спасательных отрядов и правоохранительных органов Новосибирска с момента подачи заявлений от обеспокоенных родителей. Как рассказала мать погибшего 16-летнего юноши, в день пропажи подросток находился в обычном настроении, предупредил родных о встрече с подругой и не высказывал никаких намерений уходить из семьи или уезжать из города.

Общение между школьниками началось незадолго до трагедии — они познакомились в августе, однако быстро нашли общий язык и стали часто проводить время вместе, вопреки географическому удалению районов их проживания. Тела погибших были найдены во время поисковых мероприятий в непосредственной близости друг от друга. Точную причину и время наступления смерти близкие погибших не раскрывают, ссылаясь на подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Следственные органы СК России по Новосибирской области продолжают проведение комплекса проверочных мероприятий и судебно-медицинских экспертиз для установления полной картины произошедшего. Назначены судебно-гистологические и химические исследования, определяющие наличие токсичных веществ в организме, а также устанавливается наличие или отсутствие следов насильственной смерти.