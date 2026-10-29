Вблизи деревни Болтино в Мытищах построят новостройку на 979 квартир

Вблизи деревни Болтино в Мытищах продолжается строительство дома № 1.1 ЖК «Гранель Мытищи», рассчитанного на 979 квартир и 38 помещений общественного назначения, стройготовность объекта составляет 22% — строители возводят конструкции надземной части здания. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь новостройки составит более 62,6 тыс. кв. м, она объединит шесть 12-этажных секций с подземным этажом. На первых этажах предусмотрены помещения для малого бизнеса — магазинов, офисов и предприятий сферы услуг. Проект предусматривает наличие супермаркета и минимаркета, в одноэтажной пристройке разместят отделение банка площадью около 200 кв. м.

Во дворе оборудуют площадки для детей разных возрастов, места для отдыха взрослых и занятий физкультурой. Одновременно в жилом комплексе строят первый корпус гаража, рассчитанный на 573 машино-места. Общая вместимость гаража по проекту составит 1825 машино-мест. Работы завершат в четвертом квартале 2027 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.