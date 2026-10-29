Ледоход на Лене: в Якутии временно подняли цены на переправу на СВП

Aif: в Якутии временно решили поднять цены на переправу на СВП

Общество

С 29 октября межсезонная переправа через реку Лену на судах на воздушной подушке (СВП) по маршруту Якутск — Нижний Бестях подорожала до 5000 рублей. О временном повышении тарифа сообщил директор компании внутреннего водного пассажирского транспорта. Вынужденный рост цен вызван осложнением ледовой обстановки и началом активного ледохода, из-за которого транспортникам пришлось задействовать сложную многоэтапную схему доставки пассажиров с пересадками на аэроботы. При этом пассажиров железнодорожного транспорта изменения не затронут. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты — Якутия».

Ежегодный осенний ледоход на Лене традиционно усложняет транспортное сообщение между столицей региона и левым берегом. В районе Нижнего Бестяха образовались заторы из плотного льда протяженностью порядка километра, сделавшие прямые рейсы СВП «Хивус» невозможными. Чтобы не прекращать перевозки, операторы внедрили комбинированный маршрут: жителей доставляют на судах до острова, там пересаживают на аэроботы для преодоления торосов, а затем снова на СВП до конечной точки.

Перевозчики подчеркивают, что тариф в 5000 рублей является строго временным и обусловлен резко выросшими операционными затратами, расходом топлива и привлечением дополнительного флота в экстримальных условиях. Как только ледовый покров установится и река полностью замерзнет, стоимость проезда вернется к стандартным значениям.

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