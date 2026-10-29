Для жителей ЖК «Первый Донской» в Ленинском построят паркинг

В Ленинском округе продолжается строительство наземно-подземного паркинга для жителей первого и второго корпусов ЖК «Первый Донской», объект обеспечит 499 машино-мест для хранения автомобилей — его стройготовность составляет около 68%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Строительство завершат в декабре 2026 года, инспекторы ведомства провели плановую проверку объекта. Площадь здания составит более 13,3 тыс. кв. м, в нем предусмотрены четыре этажа, включая один подземный. Помимо мест для автомобилей, там разместятся помещения мойки.

Специалисты обустраивают фасады и кровлю, прокладывают внутренние и наружные инженерные системы и сети, выполняют кладку стен и перегородок, отделку помещений и благоустройство территории.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

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