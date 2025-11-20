Московская область увеличила объем производства плодоовощных консервов
Фото: [ООО «ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ»]
По итогам девяти месяцев 2025 года предприятия Подмосковья произвели более 200 тыс. тонн плодоовощных консервов, что на 9,8% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион обеспечивают почти 15% от общего объема производства данной продукции в Центральном федеральном округе (ЦФО). Среди ведущих предприятий отрасли в ведомстве выделили НАО «Дарсил», ООО «ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ» и ООО «ФерЭльГам». Они производят маринованные огурцы, квашеные овощи, соленые грибы и многое другое.
