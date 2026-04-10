Московский областной чемпионат «Абилимпикс» пройдет в апреле

Традиционный Московский областной чемпионат «Абилимпикс» пройдет в 12-й раз в Подмосковье. Как сообщили в Министерстве образования Московской области, мероприятие будет проходить с 13 по 24 апреля.

Соревнования будут проходить на нескольких площадках. Ключевые из них — Дмитровский техникум, Красногорский колледж, колледж «Энергия», профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж, колледж «Подмосковье», ОЦ «Созвездие» и Электростальский колледж.

За победу в соревнованиях будут бороться более 1,4 тыс. человек. Они продемонстрируют свои навыки по 90 компетенциям, в том числе «Веб-дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Архитектор будущего (нейросетевое искусство)», «Кондитерское дело», «Сыроварение», «Фотограф». Соревнования пройдут в трех категориях – «школьники», «студенты» и «специалисты».

Для участников младшего школьного возраста также проведут фестиваль знакомства с профессией по направления «Агрофермер», «Адаптивная физическая культура», «Швея», «Изобразительное искусство», «Повар».

Для лиц с множественными нарушениями состоится фестиваль возможностей по восьми направлениям, в том числе «Декорирование предметов интерьера», «Озеленение», «Искусство пения».

Кроме того, в рамках чемпионата будут организованы мастер-классы, семинары, тренинги, ярмарка вакансий, спортивные и культурные мероприятия.

