Московский областной чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье
В Подмосковье начался областной чемпионат «Абилимпикс»
Фото: [Министерство образования Московской области]
Московский областной чемпионат «Абилимпикс» был открыт в Подмосковье на базе Центра опережающей профподготовки колледжа «Энергия» в Реутове. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В рамках открытия прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы сотрудничества образовательных учреждений при реализации инклюзивного образования.
Региональный этап чемпионата открыл глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В своем видеообращении он также пожелал участникам успехов.
Соревнования проходили по ряду компетенций, в том числе по сварочному производству, обработке текста, малярному делу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске.