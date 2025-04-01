Московский областной чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Подмосковье

Московский областной чемпионат «Абилимпикс» был открыт в Подмосковье на базе Центра опережающей профподготовки колледжа «Энергия» в Реутове. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В рамках открытия прошла научно-практическая конференция, на которой обсудили вопросы сотрудничества образовательных учреждений при реализации инклюзивного образования.

Региональный этап чемпионата открыл глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В своем видеообращении он также пожелал участникам успехов.

Соревнования проходили по ряду компетенций, в том числе по сварочному производству, обработке текста, малярному делу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил образовательный центр «Созвездие» в Красногорске.