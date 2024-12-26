«Мособлэнерго» с начала года ввело в Подмосковье 185 МВА трансформаторной мощности

Компания «Мособлэнерго» с начала этого года ввела в Подмосковье более 185 МВА трансформаторной мощности, передает Министерство энергетики Московской области.

Так, было построено 109 трансформаторных подстанций. Еще на 270 провели реконструкцию, заменив оборудование. Помимо этого, построили и реконструировали более 245 километров линий электропередачи.

К примеру, в Зарайске была повышена надежность электроснабжения в пяти СНТ. Специалисты установили новую КТП с трансформатором мощностью 250 кВА в СНТ «Надежда». Таким образом, качественным электроснабжением были обеспечены две с половиной сотни участков.