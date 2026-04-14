Мособлкомлес представил опыт реорганизации управления лесным хозяйством коллегам со всей страны

В Национальном центре «Россия» прошло всероссийское совещание «Основные итоги работы лесного хозяйства России в 2025 году и задачи на 2026 год». Одним из значимых событий мероприятия стал доклад председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина. Он представил коллегам со всей страны опыт реорганизации лесных учреждений Подмосковья.

Ключевым шагом в преобразовании отрасли стало объединение в 2025 году «Мособллеса» и «Центрлесхоза» в единое государственное автономное учреждение. Это позволило консолидировать ресурсы и выстроить более эффективную систему управления. Сегодня под началом единой команды трудится 2141 специалист. По государственному заданию учреждение реализует 41 вид работ, а с учетом новых направлений их число достигает 62. В перечень, в том числе, входят рубки ухода, лесопереработка и 6 видов внебюджетных услуг.

Реорганизация принесла ощутимые результаты в сфере охраны лесов. Группировка лесопожарных сил была увеличена вдвое, что позволило добиться впечатляющего показателя: все возгорания ликвидируются в первые сутки. По этому критерию подмосковное учреждение вышло в лидеры по России.

Существенный прогресс заметен и в проведении санитарно‐оздоровительных мероприятий: их объемы выросли в 2 раза. Еще более заметный рывок произошел в доле работ, выполняемых собственными силами, — она увеличилась в 3,5 раза. Такой рост стал возможен благодаря активной механизации: парк техники регулярно пополняется современными машинами, которые постепенно заменяют ручной труд.

На текущий год перед учреждением поставлены амбициозные задачи. В их числе — сохранение достигнутого уровня противопожарной защиты лесов, дальнейшее наращивание объемов санитарно‐оздоровительных мероприятий и повсеместное проведение проходных рубок и рубок прореживания.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о закупке спецтехники для лесничеств.