Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» прошел в Подольске

Команда школы № 20 Подольска одержала победу на муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Она представит Подольск на региональном уровне.

В соревнованиях, прошедших на базе школы № 11, участвовали более 120 юных инспекторов дорожного движения.

Этапы конкурса включали: проверку знания ПДД; тестирование по оказанию первой помощи; фигурное вождение велосипеда; задания на ориентирование в дорожной инфраструктуре.

Первое место заняла команда школы № 20, второе — школа № 11, третье — гимназия имени Подольских курсантов.

Конкурс «Безопасное колесо» проводится для профилактики детского дорожного травматизма и помогает школьникам лучше усвоить правила безопасного поведения на дорогах.

Ранее сообщалось, что подольская школьница выиграла путевки в «Артек» и «Алые паруса».