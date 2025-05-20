Подольская школьница выиграла путевки в «Артек» и «Алые паруса»

Шестиклассница из подмосковного Подольска Софья Кисель выиграла путевки сразу в два детских лагеря: Международный центр «Артек» и всероссийский лагерь «Алые паруса».

Такого результата Софья достигла благодаря своему музыкальному таланту и активному участию в творческих конкурсах. Она стала обладательницей гран-при международного фестиваля «Живи, твори, созидай». За победу в нем боролись более 2 тыс. детей из 70 регионов России, а также зарубежных стран.

Софья учится в двух музыкальных школах — осваивает флейту и эстрадный вокал.

Ранее сообщалось, что в Подольске определили победителей конкурса на премию Герасимова.