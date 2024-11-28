Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе в Павловском Посаде

Мусоровоз насмерть сбил женщину во дворе одного из домов Павловского Посада. Установление обстоятельств случившегося находится на контроле Прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел сегодня днем во дворе дома на улице Кирова. Водитель мусоровоза, двигаясь по территории, совершил наезд на женщину в возрасте 59 лет. От полученных травм жительница скончалась на месте.

По факту произошедшего началась доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.